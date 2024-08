In partenza "Beat Festival 2024"! Da Fulminacci al Teenage Dream Party: ecco il programma completo

Il parco di Serravalle si veste a festa. Tutto pronto per la decima edizione di Beat Festival, che prenderà il via alle 18 di giovedì 29 Agosto. La manifestazione proseguirà fino a domenica 1 settembre e poi riprenderà da giovedì 4 Settembre per concludersi domenica 7 settembre al parco di Serravalle di Empoli.

Il Festival, organizzato dall’associazione Beat 15, patrocinato dal Comune di Empoli e realizzato con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, tra i più attesi dell’estate Toscana, si svilupperà su 8 giorni, tra musica, ottimo cibo e divertimento.

Il programma del Beat Festival 2024

La prima serata di Beat, giovedì 29 agosto sarà all’insegna della musica Rock. Protagonista della grande festa di inaugurazione saranno i Marlene Kuntz che celebreranno i 30 anni dalla pubblicazione dell’album cult Catartica. Ad aprire la serata saranno gli Animaux Formidables.

Venerdì 30 agosto toccherà invece a Fulminacci, illuminare il palco di Beat. Il cantautore sarà protagonista con un live coinvolgente e carico di emozione. Ad aprire la serata sarà Mazzariello.

Sabato 31 agosto il parco di Serravalle si trasformerà nella casa dell’ Hip Hop. Beat infatti ospita il progetto Art in the Park. Dalla mattina fino a tarda notte il parco sarà animato da varie aree tra cui: palco per esibizioni live di musiche e ballo, area writers per street artists provenienti da tutta Italia. Art in the Park è un progetto che tutela l’arte di strada in tutte le sue sfaccettature, valorizzando il mondo della street art e tutte quelle discipline come graffiti, pittura, ballo breakdance, canto freestyle, rap ,funky, soul. Il progetto spazia coinvolgendo vari settori e si occupa di integrazione sociale, divulgazione e riqualificazioni di ambientali. La giornata avrà il suo culmine con il concerto serale, ad ingresso gratuito, di Ensi e Nerone.

La prima settimana del Festival si chiuderà domenica 1 Settembre con un mix di Musica e poesia. Sul palco di Beat infatti salirà Gio Evan. Artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Dopo un'eccezionale serie di 16 sold out su 16 date del suo tour teatrale "Fragile/Inossidabile", Gio Evan è pronto a tornare sul palco con “Moksa Bar”, un vero lido itinerante, uno spettacolo che vive nelle ambientazioni estive. Ad aprire la serata saranno Jamax e i Legno.

Si riparte il 4 settembre

Dopo qualche giorno di pausa Beat Festival tornerà ad animare il parco di Serravalle a partire da mercoledì 4 Settembre, quando ospiterà il Teenage Dream Party. Dopo il grande successo registrato nell’edizione 2023 torna il party che sta facendo impazzire i giovani di tutta Europa. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, per tornare a quelle atmosfere che ci hanno fatto emozionare.

Giovedì 5 Settembre invece l’area del Main Stage sarà la casa del rap romantico di Nayt che con le sue rime conquisterà il parco di Serravalle.

Venerdì 6 settembre Empoli prenderà la macchina del tempo per tornare nei mitici anni 90. Musica e ricordi si intrecciano nella grande serata ad ingresso gratuito Nostalgia 90 che ci farà rivivere i successi pop e dance di un decennio davvero indimenticabile.

Sabato 7 Settembre il gran finale di Beat all’insegna del Rap con il live di Silent Bob e Sick Budd.

Le informazioni sui biglietti

I biglietti per i concerti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, Vivaticket, Dice e Ticketsms. Come nella tradizione di Beat, Main Stage a parte, tutte le altre aree saranno ad ingresso totalmente gratuito.

Tra queste anche le aree dedicate ai Dj Set che animeranno tutte le serate, con il Dj Stage e anche il T2 Stage, sviluppato in collaborazione con Ottobit che faranno ballare il parco di Serravalle per tutta la notte nel post concerto.

La musica non sarà l’unica protagonista di Beat. Uno spazio sarà riservato ai coloratissimi e gustosissimi truck dello street food. I migliori truck, provenienti da tutta Italia, daranno vita ad un vero e proprio show del gusto e dei sapori. Ci saranno alcuni truck storici, punti di riferimento gastronomici di Beat, ma anche tante new entry. Non mancherà anche un’area dedicata ai birrifici artigianali. Uno spazio dove gustare le birre più buone, dalle classiche alle ultime novità. Il tutto grazie alla sapiente arte dei mastri birrai e delle migliori birrerie empolesi.8

Per gli amanti del vintage, appuntamento immancabile quello con il Market, che spazierà dall’artigianato all’abbigliamento d’autore, come sempre coniugando la qualità e lo stile.

Beat Festival, come cambia la sosta in via delle Olimpiadi e in via del Fornello

A pochi giorni dall’inizio della kermesse all’insegna della grande musica, del buon cibo e del divertimento, il Beat Festival, decima edizione, che si terrà al parco di Serravalle dal 29 agosto al 1 settembre 2024 e dal 4 al 7 settembre 2024, entreranno vigore alcune modifiche temporanee alla sosta di via delle Olimpiadi e di via del Fornello. Si ricordano anche le altre misure adottate a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano.

Provvedimenti di viabilità - Con ordinanza 473 del giorno 26 agosto 2024 (https://shorturl.at/DGQmb), dalle 8 del 29 agosto alle 24 dell’8 settembre 2024, in via delle Olimpiadi, attraversamento pedonale in corrispondenza dell’intersezione con via Falcone e Borsellino (n.5 stalli prima dell’attraversamento e n.10 stalli dopo l’attraversamento), sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari per la concretizzazione dell’attività e in via del Fornello, nell’area sterrata in corrispondenza del civico n.5 lato sud, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli di emergenza.

Le altre disposizioni - Per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, è fatto divieto assoluto di introduzione vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari, nei giorni dal 29 agosto al 2 settembre 2024 e dal 4 all’8 settembre 2024. Le misure sono contenute nell’ordinanza 470 del giorno 21 agosto 2024 (https://shorturl.at/3oIFq).

I divieti nel dettaglio - Con dalle 15 del 29 agosto 2024 alle 4 del 2 settembre 2024 e dalle 15 del 4 settembre 2024 alle 4 dell’8 settembre 2024, all’interno del parco di Serravalle, divieto assoluto ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Inoltre, a tutti gli esercenti sia in sede fissa che su area pubblica, rientranti nell'area sportiva, nel parco di Serravalle, sul viale delle Olimpiadi e zone limitrofe, a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine. Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, ovvero potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

E a chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.