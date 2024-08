Autista di bus minacciato con coltello alla gola a Fucecchio

Terrore a Fucecchio per un autista di un bus. Dopo un diverbio con una persona, l'autista si è visto puntare alla gola un coltello a serramanico. È successo venerdì 23 agosto e da allora l'uomo è sotto shock.

La stampa locale riporta i fatti dalla voce di Alessandro Gafforio, sindacalista della Cgil pisana che si occupa del settore trasporti. Il bus in questione è sulla linea 250 Pontedera-Fucecchio con arrivo alle 13 in piazza XX settembre.

Secondo Gafforio l'autista avrebbe "visto correre verso il bus un uomo, ma il mezzo era in pausa e non poteva aprire le porte". In quel caso l'uomo avrebbe preteso di salire, sarebbe nato un diverbio e poi avrebbe puntato un coltello alla gola dell'autista. Un carabiniere passava di lì, è intervenuto e tutto è tornato alla normalità. È scattata subito la denuncia.