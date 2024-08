Incendio Santa Croce sull'Arno, il sindaco: "Tutte sistemate le 22 persone fuori casa"

Il lavoro del Comune e del sindaco Roberto Giannoni sul problema abitativo che si è creato a seguito dell'incendio di via Turi non si ferma. Dopo le disposizioni scattate lunedì (26 agosto) che hanno reso inutilizzabili a vario titolo quasi tutti i locali del palazzo, su indicazione dei vigili del fuoco, il sindaco e gli uffici comunali, hanno subito attivato i meccanismi previsti in questi casi e oggi è possibile dire che tutte le famiglie sono state sistemate temporaneamente, fino a che non potranno entrare nuovamente nelle proprie abitazioni, si di 22 persone parla di 11 adulti e11 minori.

“La famiglia che abita al terzo piano è stata sistemata in un'abitazione nell'area del Comprensorio. La famiglia invece che vive al secondo piano, l'appartamento inagibile dopo l'incendio riamane a Montecatini, ma sarà avvicinata a Santa Croce sull'Arno il prima possibile, l'altra invece quella che risiede nell'appartamento sotto sequestro dell'autorità giudiziaria, da dove è partito il fuoco, è ospite a Pistoia. Anche nel loro caso stiamo lavorando per avvicinare il nucleo familiare a Santa croce sull'Arno.

Per la famiglia che vive al primo piano invece, anche se al momento è fuori Santa Croce per motivi indipendenti dai fatti di domenica scorsa, sappiamo che rientrerà a breve e anche per loro è già stata trovata una soluzione abitativa. Dopo aver affronta l'emergenza di dare un tetto a tutte queste persone mantenendo uniti i nuclei familiari coinvolti nei fatti di domenica scorsa loro malgrado, ora stiamo lavorando per riavvicinare tutti il prima possibile a Santa Croce sull'Arno, sia perché i minori possano andare a scuola appena riprendono le lezioni, sia per i genitori che per lo più sono occupati in zona”.

Un lavoro impegnativo sopratutto perché tutta la macchina comunale ha dovuto gestire la situazione emersa in modo repentino e in appena 48 ore.

“Il sistema di sostegno ha funzionato bene e rapidamente – dice ancora il sindaco Giannoni – grazie a tutti gli uffici comunali coinvolti, in particolare grazie al lavoro dell'ufficio Casa, diretto da Sofia Capuano, grazie alla società della salute nella persona di Franco Doni e grazie al Seus (Sistema di emergenza urgenza sociale).

Fonte: Ufficio Stampa