Infastidisce e minaccia passanti vicino all'ospedale Santa Maria Nuova, poi aggredisce poliziotti

Ieri mattina la Polizia ha arrestato a Firenze un cittadino senegalese di 27 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti vicino all'ospedale Santa Maria Nuova dopo segnalazioni di un uomo che infastidiva e minacciava passanti e addetti alla sicurezza. L'uomo si è anche scagliato contro i poliziotti, ma è stato immobilizzato senza feriti. Secondo quanto al momento ricostruito, il protagonista della vicenda non sarebbe primo ad analoghi episodi: il giorno precedente avrebbe immotivatamente aggredito per ben due volte gli addetti alla sicurezza dello stesso ospedale fiorentino. L'uomo comparirà oggi davanti al giudice per la convalida dell'arresto.