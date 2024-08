L’Hub for Young e i Musei di Empoli per la prima volta partecipano al Beat Festival

Nato ad aprile con l’intento di divenire un punto di orientamento e ascolto per le giovani generazioni, in occasione del Beat Festival l’Hub for Young, lo sportello giovani del Comune di Empoli, esce dalle sue stanze in piazza del Popolo per incontrare ragazzi e ragazze direttamente al parco di Serravalle durante le serate della kermesse.

"La collaborazione del Comune di Empoli per il decennale del Beat Festival - sottolinea il sindaco Alessio Mantellassi - diventa ancora più stretta con due iniziative a cui siamo molto legati. Vogliamo far conoscere il nuovo servizio Hub for Young, legato allo Sportello Giovani di piazza del Popolo, per dare risposte concrete ai giovani del nostro territorio. E quale migliore occasione se non il 'festival' per eccellenza di Empoli? In più, il biglietto ridotto ai Musei di Empoli è un'occasione per godere delle bellezze della nostra città fuori dall'area verde di Serravalle".

Lo stand sarà presidiato dalle 19 alle 22 da operatrici e operatori a disposizione per dare tutte le informazioni sulle attività e sui servizi dell’Hub for Young. Non solo, al gazebo sarà presente un photo-booth dove gratuitamente i ragazzi e le ragazze potranno fermarsi per uno scatto da soli o in compagnia e stampare un ricordo della loro serata al Beat. Durante la serata infine, chi vorrà, potrà essere ‘intervistato’ ed esprimere la propria opinione sui servizi e le opportunità rivolte ai giovani nella nostra città, contribuendo ad una costruzione partecipata delle prossime politiche giovanili.

Un coinvolgimento, quella dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio, indispensabile per progettare le azioni future e per promuovere la conoscenza dell’Hub for Young. Un primo importante contributo verso la creazione di questo spazio era già stato dato dagli oltre 320 giovani che, tra febbraio e marzo, avevano risposto ad un primo questionario online che chiedeva loro di ‘immaginare’ il nuovo sportello giovani, dando indicazioni su cosa avrebbero voluto trovarvi. In secondo luogo, attraverso la partecipazione all’iniziativa “Mettici la Faccia” (uno shooting promosso dall’Hub for Young in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Riot Design di Empoli e con il fotografo Marco Cellai), accolta con entusiasmo da diversi ragazzi e ragazze che hanno ‘prestato’ il loro volto per realizzare gli scatti necessari per la campagna informativa sulla stampa e sui social e per il sito dell’Hub (www.hubforyoung.it) online da poche settimane.

MUSEI DI EMPOLI AL BEAT - Durante il Festival inoltre sarà attiva una promozione per chi ha acquistato i biglietti dei concerti: presentando la matrice del biglietto si potranno visitare il Museo del Vetro di Empoli e il Museo della Collegiata di Sant’Andrea a prezzo ridotto.

Il biglietto per un solo museo sarà ridotto a 3 euro (anziché 5 euro e quello cumulativo che li comprende entrambi sarà ridotto a 6 euro (anziché 8 euro). Ricordiamo che entrambi i musei saranno aperti, come di consueto, dalle 10 alle 18 tutti i giorni, tranne il lunedì.

"La città di Empoli - spiega l’assessore alla Cultura, Matteo Bensi - può essere capace di offrire un'esperienza che duri più del tempo di un concerto. Per questo occorre creare sinergie. Partiamo con i musei cittadini: il biglietto ridotto per gli spettatori di Beat è un invito a scoprire la città. Sinergie vanno trovate anche con i servizi giovanili. Hub for young è uno sportello del tutto particolare, si sposta dove sono le ragazze e i ragazzi, perché l'orientamento si fa soprattutto tra le persone, in piedi, in movimento, magari anche ballando"

HUB FOR YOUNG – L’Hub rappresenta un punto di snodo per intercettare i bisogni dei giovani dove trovare supporto e orientamento nella ricerca di opportunità di formazione, lavoro, mobilità europea e attivazione, un servizio di mentoring dedicato e una guida alla ricerca di servizi esistenti e attivi nell’Empolese Valdelsa dedicati in particolare ai cittadini più giovani. Tutte le informazioni su www.hubforyoung.it, giovani@comune.empoli.fi.it, 0571 757126.