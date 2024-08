Si spoglia allo sgambatoio e minaccia tutti: denunciato

È entrato nello sgambatoio di via XI febbraio, si è tolto i vestiti e ha minacciato verbalmente una persona lì presente. Poi ha preso a male parole anche il personale della vicina struttura per disabili. È successo a Empoli, è finito tutto con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Protagonista un giovane: ieri, martedì 27 agosto, sarebbe entrato nell'area cani vicino alla stazione e avrebbe dato in escandescenze. Avrebbe reagito pure al personale sanitario e alla polizia intervenuta. Avrebbe, inoltre, lanciato i suoi vestiti nella vicina struttura sanitaria.

L'intervento della polizia ha placato gli animi, il giovane è stato portato in questura e denunciato. La vicenda è stata riportata da Il Tirreno.