Tiro a segno, il Tsn Pontedera festeggia la maglia azzurra di Michele Niccolai

Dopo un’intensa attività che ha visto i tiratori del Tiro a Segno Pontedera portare le maglie granata in giro per la penisol, è arrivato un bel riconoscimento per il tesserato Michele Niccolai, che è stato selezionato tra i 9 della Nazionale BRITALIA che parteciperanno a Valencia dall’8 al 14 settembre ai campionati Mondiali WBSF di Benchrest cal.22Lr, il tiro di massima precisione per eccellenza, dove non occorre prestanza fisica ma una perfetta conoscenza dell’arma, delle munizioni, e di come influiscono sul tiro, vento, temperatura luce etc. per centrare un dieci di soli 6mm a 50metri di distanza e per 150 volte.

A Michele Niccolai sono arrivati i complimenti dell’assessore comunale allo sport, Mattia Belli, e del Presidente del TSN, Sandro Luperini (in foto), e l’ inboccallupo di tutta la sezione.

Per il Tsn Pontedera l’annuncio di questa bella notizia consente di fare un ampio resoconto dell’annata agonistica.

"Il Campionato Italiano UITS è alle battute finali, manca solo l’ultima gara di qualificazione ed i tiratori del TSN Pontedera sono ben posizionati per poter accedere alle finali che assegneranno i titoli italiani assoluti nelle discipline Non-ISSF che stanno registrando un boom d’iscrizioni.

Per quanto riguarda le categorie di carabina a 25m in vista delle Finali a Caserta il 12/13 Ottobre troviamo nella Categoria “Diottra Air” , 3° Alessandro Matteoli (che dovrà difendere Titolo e Record Italiano) , 7° Carlo Mansi e Caponi Roberto che dovrà guadagnarsi un posto nei 15 nella prossima gara a Pisa. Nella Categoria “Heavy Air”, 17° Dino Niccolini (già campione italiano 2017/2018) deve fare ancora uno sforzo per avere la certezza di entrare nei 20, più complicato in “Light Air” dove è 20°. Per la categoria depo “Sporter Air”, troviamo 7° Riccardo Poggianti, e Caponi Roberto con possibilità di rientrare nei 15. Nella Categoria Sporter Rimfire Alessandro Matteoli (che dovrà difendere il titolo) è 2°.

Menzione anche per Flavio Chini e per Roberto Magherini che recentemente ci ha lasciato.

Per quanto riguarda le carabine a 50m i tiratori di Pontedera si trovano nella seguente situazione:

Nel Benchrest (Finale a Brescia a 26/27 Ottobre), Michele Niccolai è 17° in Sporter e 21° in “Heavy 15Lbs, e manca ancora una gara di qualificazione. Già certo della Finale in Unlimited Air Edoardo Masini attualmente 11° , Sempre a 50m, ma nella categorie a singolo appoggio (Finale a 30 a Roma 19/20 Ottobre) schieriamo le quote rosa, Anna Mannucci è 24° e Graziana Forzoni è 29° si giocheranno l’accesso a metà settembre a Modena. Menzione anche per i promettenti: Alessandro Favilli e Adolfo Filippi

Per quanto riguarda le carabine a 100m in lizza per la finale a 20 di Pavia del 5/6 Ottobre il solo Alessandro Matteoli, 5° in Diottra100, e 9° in Open100.

Nel campionato Ex Ordinanza a 100m troviamo 37° (su 84) , Gabriele Gherardi nella cat. Mire Metalliche

Ottima anche l’attività a livello regionale, sempre per quanto riguarda le carabine cal.22Lr, qualifichiamo per la finale del 28-29 Settembre, del trofeo “Poligoni Toscani” c/o il TSN Pisa: Alessandro Favilli in cat. Standard e Graziana Forzoni (prima in classifica), Anna Mannucci e Daniele Toti in cat. Super Standard.

Inaspettata anche la crescita quantitativa e qualitativa dei tiratori con la pistola a 12,5m che si stanno facendo valere nel trofeo del Granducato in vista della finale a Lastra a Signa, nelle categorie GOLD troviamo 2° Nicola Bicchierini nei Revolver, 4° Marcello Marchetti nella Semiauto. Nelle categorie Silver troviamo: 1° Franco Pasqualetti (già promosso in cat.Gold per il 2025) , 3° Arrigo Boschi, 6° Rossano Pellegrini nei Revolver. 3° Mauro Gamberino nella Optic. 7° Franco Ferretti e 13° Giovanni Chirico, nella 22Lr

Menzione anche per i promettenti: Umberto Giaganini, Stefano Maini, Leonardo Cappagli, Stefano Mancini.

Il tiro a segno di Pontedera che dal 1883 allena la passione per la precisione, si conferma oltre che un luogo per appassionati foratori di cartoncini, anche un luogo di aggregazione, con le porte aperte per chi volesse cimentarsi in discipline a 10/12.5/25 e 50 metri".