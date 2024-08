Accensione fuochi, prorogato divieto a Santa Maria a Monte

Il Sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande comunica che è stato prorogato il divieto di accensione di fuochi fino al 15 settembre 2024.

Dato il perdurare di una situazione metereologica favorevole allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, la Regione Toscana ha prolungato con Decreto Dirigenziale 19393 del 27/08/2024 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale. Si ricorda che la proroga prevede il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali; è vietata qualsiasi accensione di fuochi ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue solo in aree attrezzate.

Si ricorda che la mancata osservanza dei divieti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.