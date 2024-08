Sesa continua a crescere: ricavi a 3,21 miliardi di euro (+10%), +21% di dipendenti

La Sesa S.p.A. di Empoli, operatore nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi digitali, ha tenuto l'Assemblea degli azionisti in cui sono stati approvati i risultati finanziari al 30 aprile 2024.

La società ha registrato ricavi di 3,21 miliardi di euro (+10,4% rispetto all'anno precedente), un EBITDA di 239,5 milioni (+14,4%) e un utile netto adjusted di 106,4 milioni (+4,1%). Sono stati distribuiti 15,49 milioni di euro ai soci attraverso il pagamento di un dividendo di un euro per azione.

Attenzione e cura anche al personale: crescono del 21% i dipendenti che arrivano così a quota 5700, con un'età media di 40 anni e il 25% di questi che ha meno di 30 anni. Di questi il 98% ha un contratto a tempo indeterminato. L'azienda ha, peraltro, rafforzato il welfare aziendale ponendolo come uno degli obiettivi strategici.

L'assemblea ha quindi confermato come Presidente Paolo Castellacci, come Ad Alessandro Fabbroni, come presidente del comitato di controllo sulla gestione Giuseppe Cerati e come vicepresidenti della società Giovanni Moriani e Moreno Gaini.

LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria. Nel corso dell’Assemblea è stato presentato il Bilancio consolidato al 30 aprile 2024, nei termini già resi pubblici lo scorso 18 luglio 2024, con ricavi per Eu 3,210 miliardi, in crescita del 10,4% rispetto all’esercizio precedente, una redditività operativa (Ebitda) di Eu 239,5 milioni, in crescita del 14,4% Y/Y ed un Utile Netto Adjusted di Gruppo pari a Eu 106,4 milioni in aumento del 4,1% Y/Y, con una forte crescita di competenze e risorse umane che raggiungono la soglia di 5.691 dipendenti (+21,0% Y/Y).

L’Assemblea, in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio d’esercizio della capogruppo Sesa S.p.A. al 30 aprile 2024 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, deliberando di destinare l’Utile dell’esercizio corrente, pari ad Eu 21.436 migliaia, in sostanziale continuità con il FY 2023: (i) per Eu 1.072 migliaia a riserva legale; (ii) per un importo massimo di Eu 15.495 migliaia (calcolato computando le azioni proprie in portafoglio) a distribuzione di dividendi; (iii) per Eu 4.869 migliaia a riserva straordinaria. Gli importi a titolo di dividendo, pari ad Eu 1,00 per azione, saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 25 settembre 2024, con stacco cedola in data 23 settembre 2024.

L’Assemblea di Sesa S.p.A. ha inoltre deliberato:

l’approvazione della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti predisposta ai sensi di legge;

il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. L’autorizzazione riguarda l’acquisto, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie Sesa, prive di valore nominale, non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e per un controvalore massimo di Eu 10 milioni;

la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio che si chiude con l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2027, in continuità con l’attuale composizione, costituito da 10 membri di cui nove consiglieri tratti dalla lista di maggioranza presentata e votata da ITH S.p.A. (Paolo Castellacci – Presidente, Alessandro Fabbroni, Giovanni Moriani, Moreno Gaini, Claudio Berretti, Angela Oggionni – consigliere indipendente, Chiara Pieragnoli – consigliere indipendente, Angelica Pellizzari – consigliere indipendente, Giovanna Zanotti – consigliere indipendente), con il 53,033% del capitale sociale, quota di partecipazione recentemente incrementata rispetto al 52,814% dell’Assemblea del 28 agosto 2023, ed il consigliere Giuseppe Cerati tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali rappresentati complessivamente, al momento della presentazione, il 3,869% del capitale sociale;

la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, così come proposto dal socio ITH S.p.A., per un ammontare complessivo monetario annuale di Eu 900 migliaia.

L’Assemblea di Sesa S.p.A., in sede straordinaria, ha inoltre:

approvato le modifiche al testo degli artt. 11, 12, 19 e 23 dello Statuto relativamente alla possibilità di svolgere le Assemblee, ordinarie e straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, allo scopo di garantire la massima flessibilità in materia, con scelta a cura della Società nei relativi avvisi di convocazione; approvato le modifiche dell’art. 12 con riferimento alla possibilità di fare ricorso al rappresentante designato come modalità esclusiva di intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea;

approvato le modifiche agli artt. 17 e 23 dello Statuto al fine di recepire la variazione di denominazione del codice di comportamento adottato dal Comitato per la Corporate Governance ; approvato l’eliminazione dell’art. 29, disposizione transitoria avente esaurito la sua funzione; non approvato la proposta di modifica dell’art. 7 dello Statuto, finalizzata a rimuovere alcune minime limitazioni all’applicazione dell’attuale diritto di voto maggiorato;

; approvato l’eliminazione dell’art. 29, disposizione transitoria avente esaurito la sua funzione; non approvato la proposta di modifica dell’art. 7 dello Statuto, finalizzata a rimuovere alcune minime limitazioni all’applicazione dell’attuale diritto di voto maggiorato; approvato la proposta di incremento a 3x del voto maggiorato, ex art. 127-quinquies, comma 2, TUF (modifica all’art. 7 dello Statuto). Ai sensi dell’art. 2437-quater del codice civile, tale modifica resta risolutivamente condizionata al fatto che l’ammontare degli eventuali recessi esercitati e comunicati alla Società nei termini previsti dall’articolo medesimo, ecceda l’importo complessivo di Eu 5 (cinque) milioni, fermo restando che tale condizione risolutiva è posta nell’interesse esclusivo della Società, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di rinuncia alla stessa.

Al termine dell’Assemblea il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria, ha assunto le seguenti deliberazioni: