Lite e bottigliate a bordo del bus notturno Empoli-Siena, sindacati: "Linea pericolosa"

Lite furiosa tra due ragazzi a bordo dell’autobus notturno Empoli-Siena. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, poco dopo la partenza dalla stazione sarebbero iniziate le urla, le offese e infine i due si sarebbero presi a bottigliate. È successo nella sera tra lunedì e martedì: a bordo l’autista, che ha saputo mantenere la calma, ha fatto scendere i due alla prima fermata utile a tutela degli altri passeggeri e sua. Ennesimo episodio di violenza a bordo dei bus, anche nei confronti dei conducenti, che ha spinto nei giorni scorsi la Fit Cisl Siena ad annunciare lo stato di agitazione con minaccia di sciopero dopo l’incontro con At, Province di Firenze, Siena e Regione. Per il sindacato la linea è pericolosa e più volte, come riportato ancora sul quotidiano, è stata richiesta sorveglianza, definendo la situazione come insostenibile per i lavoratori. Pronti a chiedere l’abolizione del servizio notturno Empoli-Siena in caso di mancato intervento delle istituzioni, nei prossimi giorni si terrà un incontro tra azienda dei trasporti e sindacati al commissariato di Empoli, per chiedere alla partenza l’impiego di una pattuglia.