Palio del Cerro, la 55esima edizione scalda i motori: presentati i cenci

Si è svolta sul palco del Palio, in Piazza Vittorio Emanuele II, la presentazione dei cenci. La cerimonia è stata preceduta dalle apprezzate esibizioni delle 4 contrade (Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Santa Maria al Pozzolo), che Sabato 31 agosto si sfideranno per la conquista della 55^edizione del Palio del Cerro.

I drappi per la contrada vincitrice del Palio del Cerro e per Santa Liberata sono stati dipinti dalla pittrice fiorentina Paola Imposimato. Il drappo per il Palio dei Ragazzi è stato invece dipinto a quattro mani dai cerretesi Valerio Desideri e Stefano Tamburini.

Gli artisti sono stati premiati con una targa dal Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori. Una personale della pittrice del Palio, Paola Imposimato e la mostra con tutti i palii assegnati negli anni, sono visitabili alle sostruzioni dei Ponti Medicei fino all’8 settembre (ore 9,00-17,00, chiuso il lunedì).

Nel suo intervento, e prima di dichiarare ufficialmente aperti i giochi del Palio, il Sindaco Simona Rossetti, ha ribadito quanto sia importante per un paese avere delle tradizioni e riuscire, come accade a Cerreto, non solo a conservarle, ma a mantenerle sempre più vive.

I Palii sono poi stati benedetti da Mons. Roberto Pacini, Vicario generale della Diocesi di San Miniato. Alla cerimonia che si è tenuta alla presenza di un pubblico numeroso, ha preso parte il Sen. Dario Parrini.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa