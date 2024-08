Sospettati di un furto di 120 quintali di rame da 140mila euro: arrestata banda

Nel pomeriggio del 26 agosto 2024, i carabinieri di Bibbiena hanno arrestato due persone e denunciato altre due per furto aggravato e ricettazione. Questi individui sono sospettati di far parte di una banda responsabile del furto di 120 quintali di rame, per un valore di 140.000 euro, avvenuto tra il 19 e il 20 agosto in un'azienda di lavorazione metalli a Corsalone, frazione di Chiusi della Verna. Le indagini, durate sei giorni e basate su videosorveglianza e servizi di osservazione, hanno portato al recupero della refurtiva e all'identificazione dei veicoli e dei responsabili, che stavano cercando di lasciare l'Italia per l'Est Europa. Gli arrestati sono stati portati al carcere di Arezzo.