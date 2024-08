Biblioteca comunale e Palazzo Leggenda, ecco gli orari

L’estate della cultura e della lettura prosegue. Porte aperte in biblioteca, a Palazzo Leggenda e al parco di Serravalle.

ECCO GLI ORARI - Dal 2 settembre, la biblioteca comunale Renato Fucini torna all’orario invernale: il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio, dalle 16 alle 19.

Tutto pronto anche a Palazzo Leggenda che fino al 15 settembre sarà chiuso il lunedì, nei giorni martedì, giovedì e sabato sarà aperto dalle 9 alle 13, il mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19 e il martedì e giovedì dalle 17 alle 20 le attività di lettura e di laboratorio si sposteranno nel bellissimo parco di Serravalle.

Lì ci saranno anche le sferruzzanti il martedì pomeriggio, alle 16, con i loro consigli sul ‘fatto a mano’ ai ferri e all’uncinetto.

Da segnare in agenda, sabato 7 settembre 2024, alle 10, in biblioteca si terrà un nuovo appuntamento con il gruppo di lettura #Preferireidino e il libro di Oriana Fallaci "Un cappello pieno di ciliege", a cura degli Amici della Biblioteca Renato Fucini. Per partecipare basta inviare una mail all’indirizzo amicibibliofucini@gmail.com

