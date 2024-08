Corsa ciclistica del Cuoio e delle Pelli, modifiche alla circolazione a Santa Croce

In occasione della 78esima edizione della corsa ciclistica, gran premio Industriale del Cuoio e delle Pelli il comune di Santa Croce sull'Arno ha disposto le seguenti modifiche temporanee alla viabilità. I divieti indicativamente saranno in vigore dalle 14 di sabato 31 agosto fino alle 18 di domenica 1 settembre.

Sabato alle 14 scatterà il divieto di transito in via del Concilio. Domenica 1 settembre 2024 invece dalle 7 alle 17 sarà chiuso il transito di via piazza Romero. Dalle 6 alle 12,40 e dalle 16 alle 18 sarà chiusa al transito via Brunelleschi.

Dalle 12,30 alle 12,40 e dalle 16,30 alle 17,30 saranno chiuse al transito anche via Giovanni XXIII, via Padre Balducci, via Amendola e della rotatoria in intersezione tra tali strade e via Brunelleschi.

Si verificheranno inoltre sospensioni temporanee della circolazione su altre strade in occasione dei passaggi della gara ciclistica. Automobilisti e cittadini in genere sono inoltre invitati a rispettare la segnaletica e le altre disposizioni istituite in via temporanea.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno