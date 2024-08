Il Sindaco di Cerreto Guidi incontra il tenente colonnello Riva

Dal prossimo mese di settembre, il tenente colonnello Daniele Riva lascerà dopo 5 anni il comando della Compagnia dei Carabinieri di Empoli per assumere la guida del Reparto Operativo del Comando provinciale di Cuneo.

Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossettilo ha incontrato presso la stazione dei Carabinieri di Cerreto Guidi, insieme al comandante di stazione, Maresciallo Ciro Raineri e a tutti i componenti della squadra.

“Ho tenuto a ringraziare il tenente colonnello Daniele Riva per la costante collaborazione, avvenuta, fra l’altro in periodi complessi come quelli del Covid- ha dichiarato il Sindaco- In quella fase l’Arma e i Sindaci si sono adoperati in un’attività fuori dall’ordinario mettendosi a disposizione dei cittadini in un momento di grave emergenza. Questa circostanza – ha aggiunto Simona Rossetti - ci ha rafforzato nella volontà di lavorare insieme, pur con compiti diversi. Anche in presenza di altri tipi di emergenza attraversati dal nostro comune, c’è sempre stata grande e reciproca disponibilità.

Tra l’altro, a Cerreto Guidi, la stazione dei Carabinieri è cresciuta in questi anni trovando nel tenente colonnello Riva, un costante supporto.

Cerreto Guidi lo ringrazia per aver lavorato con spirito di collaborazione per la sicurezza del territorio e salutandolo, gli rivolge un augurio per il nuovo incarico che sarà sicuramente motivo di soddisfazioni professionali e umane”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa