Cerca di rubare una moto e danneggia la stazione dei carabinieri: arrestato 23enne a Montelupo

E' finito in manette il 23enne senegalese che, a Montelupo la scorsa notte, dopo aver cercato di rubare una moto in piazza dei Pozzi si è diretto seminudo verso la caserma dei carabinieri, danneggiandone con un oggetto contundente la recinzione, uno scalino dell'ingresso principale e un vaso di ceramica ai lati del portone.

Il tempestivo intervento dei militari di Montelupo presenti in caserma ha consentito di bloccare l'esagitato e trarlo in arresto per l’ipotesi di tentato furto aggravato e danneggiamento.

L’uomo, messo a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze e giudicato con rito direttissimo, è stato portato nel Carcere di Sollicciano.