Scuole, Empoli in Azione: "Le proposte su trasporto e segnaletica"

Nei giorni scorsi la nuova giunta Mantellassi, ha organizzato un incontro in Comune per garantire a settembre una riapertura delle scuole senza problemi. Come partito politico Empoli in Azione, vogliamo portare il nostro contributo segnalando alcune criticità che sono avvenute nel passato. Il primo riguarda il trasporto pubblico da e per i poli scolastici durante i primi mesi di scuola, quando le lezioni scolastiche sono tenute con l’orario ridotto e quindi gli ingressi e le uscite degli studenti avvengono senza scaglionamenti. Negli scorsi anni, se ben si ricorda, sono avvenuti gravi problemi; gli autobus a disposizione non erano sufficienti e molti studenti rimanevano a piedi, entravano in ritardo a scuola, oppure perdevano il treno per rientrare a casa. Chiediamo quindi che l’amministrazione comunale organizzi un tavolo per fare in modo che simili disservizi non colpiscano anche quest’anno i tanti studenti del nostro circondario, coinvolgendo le compagnie di trasporto pubblico interessate. La seconda proposta riguarda la segnaletica stradale intorno le scuole. Chiediamo sin da subito da parte degli uffici comunali competenti, un’ispezione dei siti nei pressi delle scuole empolesi, per verificare che strisce pedonali, cartelli di pericolo e altro siano efficienti e in caso di bisogno invitiamo ad effettuare i lavori necessari a strettissimo giro, per permettere una apertura in piena sicurezza anche dal punto di vista stradale. Per finire, chiediamo come abbiamo già fatto in passato di far effettuare un corso di primo soccorso pediatrico agli autisti e agli accompagnatori degli scuolabus, per poter intervenire in modo professionale in caso di soffocamento da oggetti o saper effettuare un massaggio cardiaco su un bambino/a. Questo corso potrebbe essere condotto dal personale sanitario delle associazioni di volontariato e quindi non avrebbe nessun costo per le casse comunali.

Luca Ferrara per Empoli in Azione