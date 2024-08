Si ferma l'ascensore a San Miniato, la testimonianza: "Bloccato all'interno al caldo"

Una disavventura ma a lieto fine a San Miniato. L'ascensore del Cencione a San Miniato è rimasto bloccato per quasi un'ora e all'interno era presente un uomo di 81 anni, Mario Rossi detto Maglietta, famoso presepista sanminiatese.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e la Misericordia di San Miniato e non si segnalano danni a persone. Rossi, rimasto chiuso all'interno del mezzo, è stato subito soccorso e sta bene, non è stato necessario il trasporto a pronto soccorso.

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli conferma il guasto avvenuto nella mattinata di sabato 31 agosto per "un disallineamento" e dice che la manutenzione è al lavoro per "rimettere in funzione il servizio entro breve". Attualmente l'ascensore è fuori uso.

"Sono entrato per andare all'ufficio promozione, ho premuto il bottone per far muovere l'ascensore, si son chiuse le porte e non si è mosso. Sono rimasto dentro circa un'ora, al caldo. Battevo le mani sulle porte per farmi sentire ma per sfortuna non c'era nessuno in quel momento. Ringrazio una persona che passava di lì e mi ha aiutato a aprire, così come i soccorsi e il mio amico Lisandro Nacci che mi è stato vicino al telefono" dice Rossi.

Sono stati momenti difficili: "Mi tiravo schiaffi da solo per rimanere vigile e non svenire, si stava bollendo dal caldo. Ho chiamato i soccorsi al telefono poi grazie al passante sono uscito e sono entrato in quello accanto, sono arrivato su e trovato i soccorsi".

Infine Rossi non lesina una critica: "Questo ascensore è un problema, crea sempre grane, l'amministrazione deve intervenire. Io per fortuna mi son salvato, ma a altri poteva andare diversamente".