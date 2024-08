Beat Festival avanti tutta, dopo il rock dei Marlene Kuntz e l'ironia di Fulminacci

Bene la prima, ma anche la seconda per la decima edizione del Beat Festival al parco di Serravalle, fra musica, eventi, associazionismo, sport e cibo.

La prima serata, giovedì 29 Agosto, all'insegna del rock, è stata aperta dagli Animaux Formidables, il duo mascherato dai suoni "garage" scelto da Morgan per XFactor 2023. Protagonisti della serata poi i Marlene Kuntz che hanno celebrato i 30 anni dalla pubblicazione dell’album cult Catartica e hanno scaldato e fatto saltare il pubblico tutta la notte.

(Marlene Kuntz - foto da Facebook Comune di Empoli)

La serata di ieri, venerdì 30 agosto, aperta da Mazzariello, musicista emergente del cantautorato italiano, e ha visto poi il tripudio del pubblico per Fulminacci, cantautore irriverente ma di gran classe, già vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI come miglior giovane dell'anno, coautore di canzoni anche per Angelina Mango e Francesca Michielin,

(Fuminacci - foto Facebook Comune di Empoli)

E il programma prosegue fino a domenica 1 settembre, poi qualche giorno di pausa e la seconda parte da mercoledì 4 a sabato 7 settembre.

Sabato 31 agosto il parco di Serravalle si trasformerà nella casa dell’ Hip Hop, con il progetto Art in the Park e avrà il suo culmine con il concerto serale, ad ingresso gratuito, di Ensi e Nerone. Mentre domenica 1 Settembre con un mix di Musica e poesia. Sul palco Gio Evan, artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada; mentre ad aprire la serata saranno Jamax e i Legno.

E mercoledì 4 settembre, si riparte con il Teenage Dream Party il format che sta facendo letteralmente impazzire i giovani europei. Giovedì 5 Settembre invece l’area del Main Stage sarà la casa del rap romantico di Nayt che con le sue rime conquisterà il parco di Serravalle. Venerdì 6 settembre Empoli prenderà la macchina del tempo per tornare nei mitici anni 90. Musica e ricordi si intrecciano nella grande serata ad ingresso gratuito Nostalgia 90 che ci farà rivivere i successi pop e dance di un decennio davvero indimenticabile. Sabato 7 Settembre il gran finale di Beat all’insegna del Rap con il live di Silent Bob e Sick Budd.

Qui il programma completo e tutte le info su biglietti e divieti in vigore.

Il Festival, organizzato dall’associazione Beat 15, patrocinato dal Comune di Empoli e realizzato con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze.