Prato al debutto in Coppa Italia: “Ambiziosa e vero spirito di gruppo: vogliamo stare al vertice”

Ac Prato verso il debutto ufficiale, parla il presidente Commini. “Per come è stata composta la squadra i progetti sono ambiziosi. Soprattutto in difesa e a centrocampo abbiamo un gruppo molto competitivo. Davanti, invece, abbiamo scelto in modo oculato alcuni profili che mi auguro possano essere quelli giusti. Giochiamo con un modulo in cui non puntiamo solo su una punta da 20 gol, ma su un trio d'attacco che si deve porre obiettivi ben precisi. Il girone è difficile, ci sono squadre che hanno investito per stare al vertice. Ma anche noi ci auguriamo fra un mese e mezzo, dopo il primo ciclo di match, di essere nel novero delle squadre che durante l'anno si giocheranno la vetta. Adesso aspettiamo il responso del campo”.

Il presidente dell'Ac Prato Stefano Commini è intervenuto alla vigilia del debutto ufficiale dei biancazzurri in stagione, con la partita di Coppa Italia di serie D contro il Seravezza in programma domani alle ore 15 al Lungobisenzio. “Chi si intende di calcio – prosegue Commini -, sa i profili che sono stati presi. E nessuno può dire che abbiamo costruito una squadra con l'intento di mantenere la categoria. Anche le quote stanno dando belle risposte al mister, che potrà giocare con più moduli. Nelle prime cinque giornate incontriamo alcune fra le squadre che potrebbero rappresentare le candidate al vertice: un inizio stimolante, perché ci dirà subito di che pasta siamo fatti”.

Poi uno sguardo al mercato. “In questi giorni potremmo fare qualche altro innesto – prosegue il presidente biancazzurro -. Ho detto sì a tutto ciò che mi ha chiesto la parte tecnica. Ho dato un budget a inizio mercato che è stato ampiamente superato. Quest'anno mi sembra ci sia clima diverso nel gruppo, c'è tanto spirito di squadra. Ci sono profili importanti importanti nel gruppo che però hanno sostituiti di livello e che quindi aumentano la competizione. Sul mercato vediamo chi è rimasto fuori dai professionisti: qui però non ci interessano giocatori a fine carriera. Vediamo che opportunità ci saranno fra centrocampo e attacco”.

Il presidente ha anche presentato una maglia speciale dell'Ac Prato, realizzata per essere utilizzata per l'esordio in Coppa Italia di serie D. “Questi sono i colori della seconda maglia del Prato: maglietta bianca e pantaloncino azzurro – aggiunge -. Gli sponsor invece sono brand a me molto cari e di grande profilo. La prima maglia sarà azzurra con pantaloncino bianco. Sarà molto bella: Mizuno l'ha realizzata apposta per noi. La presenteremo prima della partita col Ravenna. Gli accordi di sponsorizzazione li chiuderemo la prossima settimana”.

Fonte: Ufficio Stampa