Sicurezza: la Lega chiede guardie giurate a sostegno di Forze dell'ordine e PM

Sui temi dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza dei cittadini nella Città di Fucecchio (Fi), interviene il Direttivo Comunale della Sezione locale della Lega Salvini Premier (Marco Cordone, Segretario, Stefano Cartocci, Consigliere e ViceSegretario e Andrea Frino, Consigliere delegato alla Sicurezza), con le seguenti dichiarazioni:

"Dopo le schermaglie estive di questo inizio del nuovo mandato amministrativo del Consiglio Comunale di Fucecchio che secondo noi, non hanno certo entusiasmato i più, desideriamo fortemente fare il punto della situazione sugli aspetti principali che riguardano la tutela dell'Ordine Pubblico e della Sicurezza dei cittadini del Comune dell'omonimo Padule, partendo dal presupposto 'antico' che 'non c'è Libertà senza Sicurezza' ". E dichiarano Cordone, Cartocci e Frino : "Sia per quanto riguarda le Elezioni Comunali del 2019 che per le Comunali del corrente anno, nel nostro programma abbiamo proposto l'istituzione di un Assessorato alla Sicurezza e Legalità ma purtroppo queste proposte non sono andate in porto anche se abbiamo intenzione di ripresentarle al Sindaco Emma Donnini e alla sua Giunta, quanto prima, anche perché la Sicurezza non dovrebbe essere né di destra né di sinistra". "Abbiamo sempre chiesto più uomini e mezzi delle Forze dell'Ordine sul territorio che agissero in coordinamento tra di loro, chiedendo anche l'impiego dei militari con funzioni di agenti di Polizia, dell'Operazione Strade Sicure, sia per le zone collinari delle Cerbaie che per tutto il territorio comunale (riunione comunale del settembre 2022)", dichiara il Segretario Marco Cordone (anche ViceSegretario Provinciale di Firenze).

Inoltre Cordone Cartocci e Frino evidenziano di avere sempre sollecitato l'attuazione della certezza e dell'effettiva della pena per chi delinque, senza sconti e permessi vari e si dichiarano dispiaciuti che purtroppo certe Forze politiche vorrebbero allargare le maglie della scarcerazione.

Tutti questi problemi evidenziati dalla Direzione Comunale della Lega di Fucecchio, sono appesantiti dalla situazione dei cosiddetti criminali psichiatrici per cui l'utilizzo delle REMS va ripensato. Per quanto riguarda la Polizia Municipale, il direttivo Leghista sottolinea che "Partendo anche dal presupposto che esiste una raccomandazione della Regione Toscana la quale consiglia che ottimale, è il rapporto un Vigile ogni 1000 abitanti, più del fatto che la gestione della Polizia Municipale rimanga una gestione associata dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa o il Comando torni a Fucecchio, e noi siamo per questa ultima soluzione, ci interessa il numero degli agenti di Polizia Locale distaccati a Fucecchio, considerando che nella Città di Indro Montanelli, debbano in prospettiva operare dai 18 ai 23 Vigili Urbani (gli attuali 11 sono veramente troppo pochi).

"Su questo argomento e non solo su questo, - sottolineano Marco Cordone ed il suo Vice Stefano Cartocci, - dobbiamo però cercare di essere più realisti del Re e visto i tempi ancora lunghi dei concorsi pubblici e di difficoltà burocratiche che ci sono per le nuove assunzioni, sarà bene pensare concretamente a stipulare degli accordi con qualche Istituto di Vigilanza privata, che integrino il lodevole lavoro delle Forze dell'Ordine e della Polizia municipale sul territorio, visto il ripetersi sullo stesso di numerosi episodi delittuosi e di degrado. Il supporto dei cosiddetti Vigili Giurati alle Polizie Locali è stato attivato da amministrazioni di Centrodestra come quella di Cascina qualche anno fa, a guida della Leghista Susanna Ceccardi come da altri Comuni. Sono iniziative - concludono Cordone e Cartocci - che se sono organizzate bene, possono dare i loro frutti".

Chiosa Marco Cordone:" Ho apprezzato, essendo presente, sia l'aspetto religioso che l'aspetto laico di tutta la cerimonia dello scorso 23 agosto per ricordare le 174 Innocenti vittime dell'Eccidio del Padule di Fucecchio ma da adesso l'Amministrazione Donnini deve dimostrare di essere all'altezza di guidare un importante Comune come quello di Fucecchio e di recepire anche le nostre proposte per il bene di tutta la Comunità".

F.to: LEGA SALVINI PREMIER SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO - UFFICIO COMUNICAZIONE