"In quattro all'anniversario della Liberazione": lo sfogo di un lettore di Staffoli

Cari amici, così non ci siamo!

Inizia così lo sfogo di un lettore residente a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno, inviato questo pomeriggio a gonews.it per esprimere la sua profonda delusione per la scarsa partecipazione alla cerimonia per l'80esimo anniversario della Liberazione, tenutasi nel Parco della Rimembranza e in Piazza Panattoni.

Proprio così, signori. Non ci siamo. Avete cominciato male la vostra avventura politica da noi cari amministratori di centrodestra! Non si può pensare di governare una comunità di persone e lasciare solo il Sindaco a rappresentare l’Amministrazione Comunale in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione del nostro territorio.

E i consiglieri della frazione delegati e non, dove erano?

E voi staffolesi, qual è stato il motivo di aver lasciato rappresentare il paese da sole quattro persone? Si badi bene: non da 4 per dire pochi, ma da 4 perché ci siamo contati.

Era forse per il caldo soffocante?

Forse era a causa dei festeggiamenti del passaggio della guerra in località Casoni?

Forse erano tutti alla messa della domenica mattina?

O magari era più allettante un’altra giornata al mare sotto il sole cocente?

Abbiamo trovato difficoltà a trovare braccia disposte a portare i labari dell’Avis e la bandiera dei combattenti e reduci!