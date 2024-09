Moto contro auto, ferito il sindaco di Castiglion Fiorentino

Il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli è rimasto ferito in conseguenza di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la regionale 71 a Camucia, nel comune di Cortona.

Il sindaco, 54 anni, al terzo mandato nella città della Valdichiana aretina, era in sella alla sua moto e stava viaggiando verso Perugia quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto di turisti americani.

Agnelli è stato trasportato all'ospedale della Fratta a Cortona per poi essere trasferito alle Scotte di Siena per accertamenti avendo battuto la testa a terra in modo violento nonostante il casco. Nella caduta il primo cittadino avrebbe riportato altre fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.