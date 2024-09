Allo stadio con una mazza da baseball in auto: nei guai tifoso del Livorno

Stava andando allo stadio per vedere il Livorno con una mazza da baseball nascosta in macchina.

Un giovane automobilista labronico è stato denunciato dai carabinieri per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, dopo che la sua vettura è stata fermata ieri per un controllo in occasione della partita di calcio tra Livorno e Grosseto.

I militari, insospettitesi dell’atteggiamento schivo e nervoso del ragazzo all’atto del controllo, hanno eseguito una perquisizione dell’auto ed hanno rinvenuto in suo possesso una mazza da baseball in legno, di lunghezza pari a 77 centimetri e con il logo della squadra del Livorno. Il ragazzo non è riuscito a dare una giustificazione plausibile alla presenza in macchina del pericoloso oggetto.

Da qui sono scattati la denuncia del giovane e il sequestro della mazza.