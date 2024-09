Fermato con circa 400 grammi di hashish: in casa altri 635 grammi, cocaina e marijuana

La Polizia ha arrestato due cittadini italiani a Camaiore per detenzione a fini di spaccio di droga. L'operazione, condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lucca con il Commissariato di Viareggio, è avvenuta il 29 agosto dopo una segnalazione su un'attività di spaccio in un'abitazione. Durante l'intervento, gli agenti hanno fermato un 25enne che aveva acquistato 393,27 grammi di hashish. La successiva perquisizione nell'abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 635 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina e 24 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento. I due arrestati sono stati portati in carcere.