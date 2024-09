Jerry Calà, Rosa Chemical, Gemelli Diversi: tutti a Castelfiorentino per la 'Festa della Birra'

Mancano ormai pochi giorni per l’avvio di uno degli eventi più attesi della stagione estiva. Da mercoledì 4 a domenica 15 settembre Castelfiorentino ospiterà la 5° edizione della “Festa della Birra Castellana” (zona stadio – viale Roosevelt), durante la quale ogni sera si potrà assistere a un concerto di musica live e a spettacoli di cabaret, divertirsi con le varie attrazioni del Luna Park, consumare prelibatezze di ogni tipo (area “street food”) accompagnate come di consueto da un’ampia selezione di birre artigianali.

L’ingresso a tutti i concerti e agli spettacoli è completamente gratuito

La festa – che è organizzata grazie al sostegno di numerosi sponsor del territorio e gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino - prenderà il via mercoledì 4 settembre (ore 18.00) con l’apertura dell’area “food”, del Luna Park (presenti numerose attrazioni per adulti e bambini) e del mercatino, mentre i primi appuntamenti di musica e cabaret saranno in serata (dalle 21.00) con il duo comico “I Panpers”, il concerto “Auch” e infine il Dj Set a cura di Lorenzo Fiaschi.

Ampia l’offerta di cibo: dalla frittura di pesce alla paella, dagli arrosticini agli hamburger e patatine, dalle alette di pollo alle salsicce e agli hot dog, dalle pinse e coccole ripiene alle olive all’ascolana e tortel di patate. Non mancheranno i dolci: bomboloni e ciambelle, crepes alla nutella e così via. Infine le birre artigianali, alla spina oppure in lattina, come si conviene all’identità della manifestazione che in realtà ha ormai assunto la fisionomia di un vero e proprio “Festival”.

Una serata ricca di musica e divertimento si preannuncia giovedì 5 settembre con gli “Ex Otago” e la loro energia travolgente, alternata dall’esibizione di “Danu”, con i suoi brani ricchi di emozioni. Venerdì 6 settembre appuntamento con i “Metempsicosi” e il loro sound inconfondibile, e a seguire il dj set “Piko e Deso”, mentre sabato 7 un “tris” di eventi imperdibile: Rosa Chemical, fenomeno musicale del momento, “Mamamia on tour”, mix esplosivo di musica, danza e intrattenimento, e infine lo spettacolo di magia di “Tommago”, che accenderà i sogni e l’immaginazione di grandi e piccini.

Una domenica di puro spettacolo in programma l’8 settembre quando la festa accoglierà Jerry Calà, che intratterrà il pubblico con le sue canzoni, e lo spettacolo itinerante di led e fuoco, mentre lunedì 9 saliranno sul palco i “Trimad”, per un concerto pieno di energia, e i “Ragnaloni Taskavota”. Martedì 10 “Bego night”, serata con i cinque artisti emergenti della Bego Music Academy. A seguire mercoledì 11 “Indie power”, “Lorenz” e la band Steenfies, e ancora giovedì 12 il concerto del rapper italiano “Nitro” e il Dj set “Push”. Venerdì 13 evento con “Fuego” che porterà sul palco il suo ritmo esplosivo di suoni trap e hiphop, mentre sabato 14 settembre un viaggio nel passato con “Voglio tornare negli anni 90”, serata indimenticabile con i brani più famosi che hanno scandito i balli di intere generazioni e lo spettacolo itinerante di led e fuoco. Finale domenica 15 settembre con Tommago (spettacolo di magia), il Dj set “Theo”, il cantante Lorenz e infine “I Gemelli diversi”, per cantare tutti insieme in un ultimo saluto e un arrivederci alla prossima edizione.

Per l’intera durata della Festa sarà aperto, oltre all’area food e al Luna Park, anche un mercatino, e sarà possibile quest’anno acquistare presso uno stand dedicato le t-shirt esclusive realizzate appositamente per questa quinta edizione. A disposizione anche accendini personalizzati e sacchette, per conservare un piccolo ricordo della manifestazione.

“Ogni anno – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – la festa della birra richiama a Castelfiorentino migliaia di giovani, provenienti da tutta la Toscana, ed è anche diventato un evento appetibile per i turisti che in questo periodo visitano la Valdelsa e non solo. Credo sia motivo di grande soddisfazione per i giovani di Castelfiorentino che l’hanno promossa e fatta crescere a ogni edizione, e costituisce anche un esempio prezioso di cosa significa amare il proprio territorio, renderlo vivo, partecipare in modo costruttivo agli eventi della nostra città. Ed è esattamente ciò che come Amministrazione Comunale siamo impegnati a fare, e faremo, per essa”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa