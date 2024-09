A Montespertoli settembre significa Rificolona

L’inizio di settembre è sinonimo di Rificolona: un evento tradizionale radicato nel folklore popolare fiorentino. La manifestazione avrà luogo sabato 7 settembre 2024 in Piazza del Popolo.

La giornata prenderà il via alle ore 17:00 con un laboratorio dedicato ai bambini dal titolo “ona ona ona ma che bella rificolona”. Questo laboratorio creativo, completamente gratuito, si terrà presso la Biblioteca E. Balducci e offrirà ai più piccoli l'opportunità di costruire la propria lanterna in carta personalizzata, guidati dall’operatrice della biblioteca. Per partecipare, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al numero 0571/600228 o scrivendo una mail all'indirizzo biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

La serata proseguirà con la tradizionale sfilata della Rificolona, che avrà inizio alle ore 21:30. Accompagnati dalle note della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, i partecipanti sfileranno per le vie del paese, portando con orgoglio le loro lanterne illuminate. Questo momento suggestivo rappresenta una delle tradizioni più amate e sentite della nostra comunità, un'occasione per riscoprire il piacere di stare insieme e celebrare le nostre radici.

Inoltre, a tutti i bambini presenti verrà offerto un gelato dalla Coop di Montespertoli, per concludere in dolcezza una giornata all'insegna della creatività e del divertimento.

Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a partecipare numerosi a questa edizione della Rificolona.