Nel ricordo di Maurizio Calugi riparte la stagione al campo di Cortenuova

A poco più di quarant'anni dalla scomparsa di Maurizio Calugi, giovane calciatore scomparso sul campo da calcio di Cortenuova, la società Serravalle Soccer Academy 2023 e l'amministrazione comunale hanno riaperto il campo ricordando quella giovane vita spezzata.

Ieri pomeriggio si è tenuto il taglio del nastro alla presenza della famiglia Calugi (i genitori Sergio e Lucia e la sorella di Maurizio, Egizia), dell'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Alessio Mantellassi e dell'assessora allo Sport, Laura Mannucci.

A fare gli onori di casa la presidentessa Simona Salvadori e il direttore sportivo Tommaso Pepe, assieme alla prima squadra, gli allenatori e il resto del team. Serravalle Soccer Academy è infatti il nuovo gestore dell'impianto di via del Piano all'Isola e per l'inizio della stagione, fissato a settembre, è stato fortemente voluta la presenza della famiglia Calugi.

"Riapre il campo 'Maurizio Calugi' di Cortenuova. Abbiamo tagliato il nastro con i genitori del giovane a cui è intitolato il campo, a 40 anni dalla scomparsa. A lui un ricordo commosso sul campo. Con la squadra e la società guidata da Simona Salvadori c'è stato un grande lavoro per la riapertura della struttura e continueremo per rendere più l'impianto comodo e agevole per tutti", commenta il sindaco Mantellassi.

Nel ricordo di Calugi, la società sportiva ha annunciato che nelle gare casalinghe non scenderà in campo con la maglia numero 4, appartenuta proprio al calciatore scomparso. La stessa maglia rimarrà in panchina, "per far tornare simbolicamente Maurizio Calugi in campo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa