Controlli dei carabinieri a Pisa: due denunce per possesso di armi e una per droga

I Carabinieri di Pisa, durante controlli territoriali, hanno segnalato otto persone all'Autorità Giudiziaria in diverse circostanze. In particolare, la Compagnia di Pisa ha denunciato tre individui.

Alla stazione ferroviaria, un cittadino straniero è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Gli sono stati sequestrati un coltello da cucina di 22 cm e un piede di porco di 57 cm.

Un uomo è stato deferito per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di armi e oggetti atti a offendere. È stato trovato in possesso di hashish (oltre 8 grammi), marijuana (oltre 21 grammi) e un coltello di 21 cm.

Un altro cittadino straniero è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere e per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.