Droga importata, un altro arresto: faceva da corriere tra Livorno e il Senese

Dopo le misure cautelari eseguite ieri, questa notte un altro destinatario, corriere coinvolto nei traffici di droga in Toscana, è stato arrestato nel Senese. Si tratta di un ventenne, di origine nord africana, catturato dai carabinieri di Livorno e Poggibonsi nell'ambito dell'operazione Mexal. Il giovane, che quando è stato fermato era in compagnia di due persone di origine italiana, prima di essere localizzato in provincia di Siena aveva venduto stupefacenti sia nei boschi di Castiglione della Pescaia che Montalto di Castro, nel Lazio. Centro nevralgico e punto di approvvigionamento delle sostanze era sempre il centro di Livorno. Ulteriori approfondimenti saranno svolti nel contesto Senese.

Hanno partecipato alle ricerche per la cattura dell’indagato, che si sono state protratte per circa due giorni, anche Squadre operative di Supporto in forza al 6° Battaglione "Toscana" di stanza a Firenze. A seguito della cattura il giovane è stato condotto nel carcere di Siena. Dalla prima mattinata del 2 settembre, sono 15 le misure cautelari, 10 arresti e 5 divieti di dimora nel comune di Livorno, nell'ambito dell'indagine Mexal che ha portato alla luce un'attività di spaccio che interessava più province toscane, per un giro d'affari in 7 mesi stimato in 150mila euro.