Frontale tra due auto a Ponsacco

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti a Ponsacco, poco dopo le 14, in via delle Colline per Legoli, nella frazione di Val di Cava.

Per motivi ancora da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti delle due vetture affidandoli al personale sanitario, che li ha trasportati all’ospedale F. Lotti di Pontedera.

La squadra VVF ha poi messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro. Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Pontedera per i rilievi di loro competenza.