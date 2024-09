Polizia di Empoli, nominato il nuovo dirigente: è Giancarlo Consoli

Finisce l'era di Francesco Zunino a Empoli ma a settembre 2024 si volta pagina e inizia una nuova storia per la polizia di Empoli. Il nuovo dirigente, che succederà proprio a Zunino, sarà Giancarlo Consoli.

Nato a Catania nel 1969, laureato in giurisprudenza, arriva dalla questura di Prato, dove per circa un anno è stato vicario del questore. Consoli ha alle spalle una lunga esperienza in polizia. Dopo i primi incarichi in Sicilia, è stato promosso a primo dirigente nel 2019 e ha seguito la Divisone Pasi della questura di Catanzaro. Ha seguito in seguito il 10° Reparto mobile di Catania.

"Il dott. Consoli si è sempre contraddistinto per una spiccata propensione investigativa testimoniata dalle tante operazioni di polizia giudiziaria portate a termine con successo soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata" è una delle note di merito che si leggono nel suo lungo curriculum.

L'insediamento di Consoli a Empoli non ha ancora una data precisa ma si suppone, da fonti interne, che possa prendere servizio dai primi di settembre, all'incirca dall'11 settembre.

Dalla redazione di gonews.it un sentito in bocca al lupo sia a Zunino per il prosieguo della carriera che al neo-arrivato Consoli.