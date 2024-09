Esce per gettare l'immondizia, viene investita e uccisa

È uscita di casa per buttare via la spazzatura ed è stata investita da un'auto. Così ha perso la vita Anna Sitzia, 78 anni. È successo a San Marcello Piteglio, in via Leopoldo, domenica 1 settembre all'ora di cena.

Verso le 21 la donna è uscita per andare a gettare l'immondizia, quando un'auto l'ha colpita in pieno. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. La donna è stata caricata in ambulanza ed è morta nel tragitto verso l'ospedale.

Presenti sul posto anche i carabinieri, che indagano sulla vicenda.