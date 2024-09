Sorpreso mentre esce dall'appartamento, cittadini bloccano ladro a Poggibonsi: arrestato

Sorpreso dal proprietario di casa, un uomo di quarant'anni è stato arrestato in flagranza per tentato furto in abitazione. È successo nel pomeriggio del 29 agosto a Poggibonsi quando il proprietario, rientrando a casa, ha notato l'uomo sul suo pianerottolo mentre stava uscendo e, con l'aiuto di altri cittadini, è riuscito a bloccarlo e ad allertare il 112.

Intervenuti sul posto i carabinieri, è scattato l'arresto nei confronti del 40enne, di Poggibonsi ma da tempo domiciliato in altra provincia e già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio. Nella giornata di ieri presso il tribunale di Siena è stato convalidato l'arresto e disposta la misura degli arresti domiciliari, presso una comunità terapeutica nella provincia di Pistoia.