Anziana trovata morta in casa ad Arezzo, la figlia rintracciata in vacanza è ora indagata per abbandono di incapace

La Procura di Arezzo ha avviato un'indagine per abbandono di incapace nei confronti della figlia 60enne di Carla Bazzani, la 92enne trovata morta sabato scorso nella sua casa di via Montanara dopo la segnalazione della vicina, nonché proprietaria dell'abitazione. Stando ai primi accertamenti, infatti, l'anziana madre sarebbe deceduta dai quattro ai sei mesi prima del ritrovamento - tempi più precisi potrà stabilirli l'autopsia, in programma venerdì a Siena -, a seguito del quale la figlia è stata rintracciata soltanto lunedì, perché in vacanza a Rimini, dove avrebbe trascorso tutto il mese di agosto.

Ulteriori accertamenti potrebbero far scattare presto altre ipotesi di reato, oltre all'abbandono di incapace. In particolare, l'attenzione degli inquirenti si starebbe concentrando sui movimenti bancari, sui pagamenti dell'affitto (regolari fino a luglio) e sulla pensione della 92enne, regolarmente riscossa negli ultimi mesi. La figlia, senza lavoro, prima di andare in vacanza viveva con la madre e avrebbe dovuto occuparsi di lei.

Anche il gatto, trovato morto nell'abitazione di Arezzo insieme all'anziana, sarà sottoposto ad esame autoptico.