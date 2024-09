Dogana città dei biker: una festa tra rispetto e fratellanza

Rispetto reciproco, fratellanza, allegria e serenità. Sono questi i valori fondativi della filosofia dei “Bikers” ( il cui slogan è “Vieni in pace, o stai a casa”) che sabato 7 settembre daranno vita a un ritrovo e a una festa all’insegna dell’amicizia nella frazione di Dogana (Castelfiorentino).

Promossa dal TNT Biker group sezione MotoClub di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, la manifestazione prenderà il via nel pomeriggio (ore 16.00 in poi) con il ritrovo di tutti i partecipanti presso il Circolo Arci di Dogana (via 8 marzo), in modo da consentire a tutti di conoscersi di persona e socializzare, sorseggiando magari un buon bicchiere di birra.

I vari gruppi “Bikers” sono da sempre molto orgogliosi della loro identità. Ciascun componente ama distinguersi con un proprio “nickname”, riconducibile magari a un aspetto del carattere, alla somiglianza con qualche personaggio, oppure a una particolare attitudine

La festa – che in passato ha fatto registrare anche 300 partecipanti provenienti da varie regioni d’italia - è aperta a tutti (motociclisti e non).

In serata, alle ore 20.00, è prevista la cena, con diversi tipi di menù, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza (anche vegetariani e vegani), ma è molto probabile che regina della serata sarà - ancora una volta - la bistecca.

Contemporaneamente, si esibirà la prima band musicale: “The perched acoustic”, mentre alle 22.30 irromperanno nella festa “The Moonshine” con i brani più famosi che hanno scandito gli anni ’80 e ’90.

Saranno consegnati riconoscimenti a tutti i gruppi bikers che parteciperanno alla festa

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa