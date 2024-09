Baracche in fiamme: muore un uomo in un incendio a Stagno

Un uomo di circa cinquanta anni ha perso la vita tra Collesalvetti e Livorno in un incendio. La vittima, senza fissa dimora, era in una baracca usata come dormitorio sotto il cavalcavia di Stagno.

Sono stati due volontari di due associazioni della periferia livornese a accorgersi delle fiamme. Stavano passando da quella zona e hanno lanciato l'allarme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a un'ambulanza e un'automedica. Sul posto è stato trovato, dentro una delle baracche, il corpo dell'uomo, di nazionalità romena. Presente anche la polizia, indagini in corso.