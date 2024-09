Ruba il telefono della guardia medica, denunciata

Una donna in Casentino è stata denunciata per un furto in guardia medica. Il fatto è avvenuto il 2 settembre a Pratovecchio Stia. Il medico di turno ha segnalato ai carabinieri che qualcuno si era introdotto in guardia medica per rubare il cellulare in uso ai sanitari, essenziale per la loro reperibilità e per i contatti coi pazienti.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento. Grazie a rapidi accertamenti quali l'acquisizione delle testimonianze e la visione delle telecamere di zona, è stato accertato che una donna si era introdotta all'interno dell’ambulatorio durante la sua apertura e aveva sottratto il dispositivo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione al domicilio della donna che, vistasi scoperta, ha spontaneamente consegnato il cellulare sottratto.

Al medico è stato restituito il telefono cellulare. Lo stesso medico ha ringraziato calorosamente i carabinieri per quanto fatto. La donna è stata denunciata.