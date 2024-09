Saldi 'super' con lo Sbaracco a Castelfiorentino

Due fine settimana con “Lo Sbaracco”, il bazar dedicato ai “saldi super”. L’estate volge ormai al termine, ed è giunto pertanto il momento per i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Castelfiorentino di liquidare le rimanenze offrendole al pubblico a prezzi davvero convenienti. Venerdì 6 e sabato 7 settembre (replica 13 e 14 settembre) appuntamento in centro per l’ultima chiamata dei “saldi”, durante la quale i commercianti assumeranno la veste insolita di ambulanti organizzando decine di banchi di fronte ai loro negozi, esponendo tanti articoli di marca e di qualità.

Un mosaico di occasioni da non perdere, che quattro giorni trasformerà il centro storico in un piccolo bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, confezionare anzitempo un regalo, scovare articoli impensati. Oltre che sui banchi, sarà possibile trovare l’articolo giusto scontato anche all’interno dei negozi stessi.

Organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentino, lo “Sbaracco” osserverà lo stesso orario di apertura dei negozi: 9-13 e 16-20. Esso coinciderà nel giorno di sabato 7 settembre con la riscoperta della tradizione Rificolona (promossa da AVIS), un appuntamento molto sentito da tutti i bambini che potranno realizzare il loro manufatto colorato a partire dalle 17.30 in Piazza Gramsci (pressi dell’ascensore), mentre nel dopocena è prevista la sfilata da Piazza Ulivelli a Piazza Gramsci.

Lo sbaracco sarà ripetuto, quindi, nel successivo fine settimana (venerdì 13 e sabato 14 settembre).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa