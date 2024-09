"I turisti sbucano dappertutto": il sindaco di Castiglion Fiorentino torna a casa dopo l'incidente

"Quando dicevo che il turismo in Valdichiana è in continua crescita, io l'ho toccato con mano, anzi con la mia moto". La prende con ironia Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino. Nell'ultimo fine settimana è rimasto vittima di un grave incidente a Camucia (Cortona): la sua moto si è scontrata con un'auto a nolo - con a bordo turisti - e il primo cittadino è finito a terra, per poi essere portato in ospedale a Siena con l'elisoccorso. Un pomeriggio di paura per Agnelli, che però poche ore fa è tornato a scrivere su Facebook e ha pubblicato una foto di sé in ospedale con maglietta di SuperMario, peraltro il suo soprannome.

Agnelli dice di non ricordare nulla degli attimi dopo il sinistro e di avere "sei costole fratturate, diverse ammaccature, moto e telefono fuori uso". La degenza è stata breve e "ricordo solo la seconda parte in Osservazione Breve Intensiva alle Scotte di Siena, dove mi preme ringraziare tutto il personale che mi ha accudito con premura e professionalità".

Il sindaco, tornato a casa, rimane ottimista e non perde il buonumore: "Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e dico che mi poteva andare molto peggio, per cui la voglio classificare come una brutta esperienza finita discretamente". Nel suo post di Facebook lascia spazio a considerazioni finali ironiche: "Ho più che mai la consapevolezza che in Valdichiana sbucano turisti dappertutto. Con le costole fratturate a destra sono costretto a scendere dal letto per un po' dal lato sinistro. Infine le manifestazioni di affetto che ha ricevuto Supermario mi hanno fatto raggiungere il limite della commozione ma siccome in questo periodo non potrò tossire, rispondere al telefono, né ridere o piangere, ringrazio tutti di cuore da qui promettendovi che tornerò presto, molto presto".