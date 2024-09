Ex materna a Spicchio, il cdx: "Iniziano le scuole, ma i lavori non sono partiti"

Siamo giunti ormai a Settembre, tra pochi giorni riapriranno le scuole ma all'ex materna Arcobaleno di Via Giusti a Spicchio, nonostante la fine dei lavori sia prevista per il 30 Novembre 2024, i lavori ancora non sono partiti.

Il cantiere è in uno stato di abbandono, dove regna sporcizia e degrado.

Il Sindaco Daniele Vanni sollecitato dall'opposizione di centrodestra aveva assicurato che i lavori sarebbero ripresi, o meglio dire iniziati, appurato lo stato attuale, entro la fine di Agosto.

Nonostante lo scetticismo relativo ad una data tanto vaga, come consiglieri del cdx avevamo sperato di sbagliarci.

Quello che è apparso in aggiunta oggi è solo un cartello che riporta il reendering del progetto finale.

Un pò pochino, considerati tutti i disagi causati lo scorso anno, ai bambini in primis e poi ai genitori ed agli insegnanti.

Oltretutto l'attuale condizione della scuola presenta un alto rischio, con tutte le sterpaglie secche basterebbe una sigaretta per causare un incendio pericolosissimo per i residenti della zona limitrofa.

A questo punto è necessario capire quali siano i veri motivi di questa mancata partenza e dare risposte chiare e trasparenti alle famiglie coinvolte ed a tutti i cittadini su tempistiche certe.

Chi pagherà i danni e i disagi causati per l'anno scolastico 2023/2024?

Procederemo con le verifiche del caso e ne daremo opportuna conoscenza.

I consiglieri del cdx Mussetti, Parri, Scipioni, Varrecchia