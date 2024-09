C'è la data per l'inaugurazione di Action a Santa Croce

Action aprirà un nuovo store in Toscana a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. La notizia è nell'aria da giorni e ora è ufficiale anche la data dell'inaugurazione. Sarà sabato 7 settembre.

Il negozio è gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti e si tratta del terzo store nella regione. Con questa apertura, gli abitanti di Santa Croce sull’Arno potranno godere della "Formula Action": 6.000 prodotti di buona qualità suddivisi in 14 categorie merceologiche (dai giocattoli e il fai da te, ai prodotti per la casa, al giardinaggio, al bricolage e cibo), al prezzo più basso possibile. Action offre un assortimento in continua evoluzione, con 150 nuovi prodotti sugli scaffali ogni settimana. Più di 1.500 prodotti hanno un prezzo inferiore a 1 euro e più di due terzi di tutti i prodotti è inferiore a 2 euro.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto ai clienti nel nostro nuovo negozio di Santa Croce sull’Arno. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in Italia, poiché sempre più persone vogliono vivere l’esperienza unica di Action", afferma Philippe Levisse, Direttore Generale di Action in Italia.

Con 1.067 metri quadrati di superficie di vendita, il negozio di Santa Croce sull’Arno si trova in Via del Bosco, 73/A e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.