Cinquanta volte Montopoli Medioevo: "Turismo, comunità e promozione"

Sabato 14 e domenica 15 settembre Montopoli Medioevo taglia il traguardo delle cinquanta edizioni. Due giorni per celebrare le caratteristiche del borgo tra cortei, sfide e anche medaglie d'oro, dato che sarà presente la montopolese Carlotta Cambi, reduce dall'oro di Parigi con la nazionale di volley.

In attesa della festa, un antipasto. Sabato 7 settembre alle ore 10 nel Conservatorio di Santa Marta sarà presentato il libro fotografico curato dalla Pro Loco che racconta i primi 50 di Montopoli Medioevo attraverso le immagini delle edizioni passate.

Così Linda Vanni, sindaca montopolese: "È bello vedere il brulicare di gente, oltre alla bellezza della festa e alla passione di volontarie e volontari. Sarà una festa tra le più belle, Montopoli e le sue frazioni sono caratterizzate da questo evento. Significa turismo, sia di stranieri sia di prossimità, ma anche promozione della nostra cultura e delle nostre attività. Vuol dire anche fare comunità e volersi bene". Le ha fatto eco la vice Irene Cavallini: "La Pro Loco ha lavorato molto per costruire la comunità e per la partecipazione".

Gli assessori Kendrà Fiumanò, Andrea Marino e Marzio Gabbanini hanno aggiunto: "Montopoli è un paese ricco di storia e tradizione, l'impegno dell'amministrazione è mettere Montopoli al centro perché tutti possano fruire delle sue bellezze. Il tessuto giovanile si sta muovendo bene all'interno della manifestazione, ci sono giovani presenti e vogliosi.

"Per celebrare i 50 anni della festa – hanno detto la presidente della Pro Loco Montopoli Virginia Duccini e il vicepresidente Tommaso Salvadori – abbiamo svolto delle ricerche approfondite su come Montopoli Medioevo sia cambiata in questi anni. Così abbiamo recuperato il gioco che si è svolto durante il primo palio e raccolto le immagini e le fotografie che sono state pubblicate nel libro dedicato alla storia della festa e che saranno visibili nella mostra allestita al Conservatorio di Santa Marta. Siamo felici poi di annunciare colei che sarà la nostra madrina di quest'anno: la pallavolista Carlotta Cambi vincitrice dell'oro olimpico alle ultime olimpiadi di Parigi. Sfilerà con noi durante il corteo storico".

Il programma di Montopoli Medioevo

Alle 17 del sabato ci sarà l'apertura del Castello, a seguire nella Pieve dei SS. Stefano e Giovanni la solenne benedizione degli arcieri e il corteo degli arcieri, accompagnato dal Gruppo Musici e Sbandieratori di Montopoli fino a Piazza II Giugno, dove si terrà la selezione dei migliori arcieri del popoli di San Giovanni e del popolo di Santo Stefano, che il giorno dopo si contenderanno l'ambito palio. La sera di sabato è dedicata alla cena in piazza San Matteo, si potrà (su prenotazione) partecipare al banchetto con i signori del castello, assistere a spettacoli esclusivi e alla solenne investitura dei capitani e degli arcieri dei popoli di Santo Stefano e San Giovanni vincitori della selezione. Il sabato si conclude con il corteo storico fino a piazza II Giugno e la disfida dei "Piccoli Arcieri della Rocca".

La festa ricomincia la mattina successiva alle 10 con il corteo storico montopolese insieme ai Gruppi Storici ospiti. Alle 18 in piazza II Giugno si terrà la disfida con l’arco tra i Popoli di Santo Stefano e S. Giovanni. Domenica sarà disponibile l'annullo filatelico con il logo dell'edizione numero 50.

Per poter partecipare alla festa saranno presenti delle navette gratuite per il centro storico con partenza da: Torre Giulia San Romano, via del cimitero San Romano, via Dante, 319, Montopoli loc. Capanne.