Poliziotto fiorentino fuori da servizio salva una donna in Basilicata

Un poliziotto fiorentino in vacanza in Basilicata ha salvato una donna colta da malore in un ristorante della provincia di Potenza. L'ispettore, esperto in interventi critici e rianimazione, è intervenuto dopo aver sentito le urla degli avventori e ha eseguito i primi soccorsi, utilizzando un defibrillatore in attesa dell'ambulanza. La donna è stata poi stabilizzata in ospedale. Il figlio della signora ha inviato una lettera di ringraziamento alla questura di Firenze. Il questore Maurizio Auriemma ha elogiato il gesto dell'ispettore, congratulandosi con lui.