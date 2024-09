Alberto Fashion Store di Santa Croce festeggia 10 anni di attività con un nuovo look

Una storia lunga quattro generazioni e una nuova avventura che giunge al traguardo dei 10 anni. È una doppia festa quella di Alberto Fashion Store, storico negozio di abbigliamento di Santa Croce sull'Arno che celebra i 10 anni di attività rinnovando i propri locali alla presenza del sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni, del responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli e dell'assessore allo Sviluppo economico Simone Balsanti.

“L'anniversario cadeva nel 2023 ma abbiamo pensato di far coincidere la festa con il restyling del negozio, presentando un locale completamente rinnovato e ci tenevamo a celebrare questo nuovo capitolo con l'inizio di Santa Croce in Piazza, sicuramente uno degli eventi più attesi dell'estate nel centro storico” racconta Laura Bilanceri, titolare insieme alla sorella Letizia di Alberto Fashion Store e presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce. “Siamo un'attività storica giunta alla quarta generazione, presente da quasi 100 anni a Santa Croce. Iniziò la mia bisnonna tra il 1935 e il '36 con un piccolo carretto dove vendeva bottoni e articoli di merceria, quando ancora non esistevano le confezioni, poi tra il 1955 e il 1960 proseguì mia nonna Dora con le calzature e successivamente il mio babbo Alberto, con abbigliamento da uomo e firme, tramandando poi l'attività a me e mia sorella Letizia”.

Oggi Alberto Fashion Store “è specializzato in abbigliamento da donna e pronto moda e dopo il durissimo periodo del Covid abbiamo rinnovato la nostra attività puntando moltissimo sui canali social, in particolare su Instagram, sulle dirette video con presentazione dei nuovi arrivi e spedizioni on line”.

Esprime “i migliori auguri a Laura e Letizia Bilanceri per l'importante traguardo raggiunto” il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - “un'attività che porta il nome del babbo è senz'altro un esempio concreto e tangibile di impresa capace di attraversare le generazioni, nonché di reinventarsi e rinnovarsi. Realtà come Alberto Fashion Store rappresentano il motore della nostra economia, ogni giorno generano valore, sicurezza, fiducia e accoglienza rappresentando nel tempo imprescindibili punti di riferimento per le nostre comunità”.

“Una belle notizia per Santa Croce e per il nostro centro storico” afferma il sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni.“Due commercianti rilanciano e tornano a investire nella nostra piazza Garibaldi, non solo la cosa fa ancora più piacere visto che si tratta di due imprenditrici santacrocesi che vengono da una tradizione imprenditoriale familiare. Un segnale importante che ci proietta verso un graduale rilancio del nostro centro storico che vogliamo riportare ad essere un centro commerciale appetibile e fruibile e un luogo di ritrovo dei santacrocesi. Quindi in bocca al lupo a Laura e Letizia e avanti così per rimettere in moto il commercio a Santa Croce”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa