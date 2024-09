Guasto in via della Nave di Brozzi con effetti su Sesto Fiorentino: gli aggiornamenti di Publiacqua

Informiamo i cittadini dei Comuni di Firenze e di Sesto Fiorentino che i nostri operatori stanno ultimando i lavori di riparazione sulla rete idrica di via della Nave di Brozzi dove si è verificata una rottura nel primo pomeriggio di oggi. L’intervento, salvo problemi tecnici non prevedibili, potrà terminare in tarda serata. Per questo, considerato il progressivo svuotarsi del serbatoio di Colonnata, nella tardissima serata potrebbero verificarsi basse pressioni e temporanee mancanze d’acqua nelle zone alte del comune (Colonnata, Querceto e Quinto Alto).

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema potrà creare loro.