Lite familiare a Livorno, 22enne danneggia auto dei carabinieri: arrestato

Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri di Livorno dopo aver minacciato i militari e aver colpito con una pietra l'auto di servizio. I carabinieri erano intervenuti a seguito di una segnalazione per una violenta lite in corso all'interno di un'abitazione privata, poi appurato essere una lite verbale familiare.

No appena gli uomini dell’Arma hanno fatto ingresso nell'abitazione, il giovane, di origini dominicane ma residente a Livorno, ha inveito contro di loro e poi colpito il mezzo, minacciando di provocare altri danneggiamenti se i militari non se ne fossero andati.

I carabinieri, così, non hanno avuto altra opzione se non boccarlo e metterlo in manette per i reati di violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.