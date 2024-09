Manifestazione per sensibilizzare sul tema sicurezza a Castelfiorentino, Cdx invita l'Amministrazione comunale

Lunedì 9 settembre, alle ore 21:30, in Piazza Gramsci si svolgerà una manifestazione per sollevare l’attenzione su degrado e insicurezza, promossa da Angelo Fiore, consigliere comunale della Lega aggredito recentemente in città e al centro di alcune polemiche sul tema Sicurezza, ma "senza bandiere, non vogliamo che sia una manifestazione ricondotta al centrodestra, ma una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza senza divisioni di bandiere e ideologie, perché la sicurezza è un valore universale", spiegano dalla Lega.

Questa la nota della consigliera della Lega Susi Giglioli:

Come consigliere comunale ho sottolineato l'importanza di accendere i riflettori su queste problematiche, essendone personalmente stato vittima, affinché si ponga fine a una situazione che non può più essere tollerata.

Da anni riceviamo promesse che, ad oggi, si sono rivelate inconsistenti; possiamo affermare che piazza Gramsci è attualmente sotto il giogo della criminalità, della violenza e del traffico di sostanze stupefacenti. È fondamentale intraprendere misure immediate. La situazione attuale genera timore nei cittadini, che esitano a lasciare le proprie abitazioni, e porta i turisti a evitare il nostro amato paese, con danno anche per la nostra economia.

L'organizzazione di questa manifestazione ha proprio l'intento di favorire un dialogo diretto tra i cittadini e le istituzioni. Per questo motivo abbiamo invitato l'attuale amministrazione a partecipare e a intraprendere un confronto pubblico. A tal fine abbiamo inviato una PEC e auspichiamo una risposta positiva, poiché solo collaborando possiamo affrontare con fermezza questa situazione di degrado e insicurezza.

Si tratta di un'opportunità straordinaria, poiché affrontare pubblicamente con i cittadini le problematiche, ció può essere fonte anche di suggerimenti e richieste pubbliche al di fuori delle vie istituzionali. Interverranno ospiti professionali che illustreranno le strade da percorrere per garantire una città più sicura. Lamentarsi è legittimo, ma se desideriamo davvero prendere iniziative, dobbiamo avere il coraggio di uscire di casa e unirci pubblicamente in piazza perché la sicurezza è un diritto universale.

Angelo Fiore

Consigliere Comunale

Lega Castelfiorentino