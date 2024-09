Infanzia, Vanni e Marzocchini in visita a Vitolini e Sovigliana per l’inizio dell’anno educativo

Con l'inizio dell'anno educativo 2024/2025 l'amministrazione comunale ha voluto salutare le educatrici e bambini dei servizi per l'infanzia delle frazioni di Vitolini (l'asilo nido Piccino Picciò) e di Sovigliana (lo spazio gioco di Villa Reghini).

A visitare le strutture Daniele Vanni, sindaco del Comune di Vinci, e Francesco Marzocchini, assessore con delega alla pubblica istruzione, che hanno fatto il punto insieme alle educatrici sulla situazione degli spazi educativi e sullo stato attuale e futuro degli edifici.

A proposito delle migliorie che verranno attuate, è prevista l'installazione dell'impianto di climatizzazione a Vitolini entro la fine del 2024, i cui lavori sono già stati stanziati a bilancio.

"Oggi, insieme l'assessore all'istruzione Francesco Marzocchini, mi sono recato al Nido d'infanzia Piccino Picciò e allo Spazio Gioco di Villa Reghini per salutare educatrici, bambini e bambine per questo nuovo inizio di anno educativo - ha commentato il sindaco -. Il Nido di Vitolini e lo Spazio Gioco di Sovigliana sono ambienti sereni, accoglienti e che grazie all'attività svolta permettono ai piccoli di esprimere le proprie potenzialità e crescere socializzando con gli altri bambini".

"Era importante venire a fare gli auguri di buon lavoro alle educatrici, alle operatrici e ai bimbi del Piccino Picciò e dello spazio gioco di Villa Reghini - sottolinea l'assessore Francesco Marzocchini -. Sono due realtà educative di eccellenza che il Comune di Vinci offre in due luoghi particolarmente curati, dotati entrambi di spazi verdi piuttosto ampi e importanti per lo svolgimento di molte delle attività organizzate dalle educatrici. Luoghi a cui stiamo dedicando particolare attenzione, soprattutto dal punto di vista delle manutenzioni e dei miglioramenti. Abbiamo eseguito infatti sopralluoghi con l'ufficio tecnico, nei mesi di luglio e agosto scorsi, per verificare lo stato delle strutture e la possibilità di realizzare interventi volti a migliorarle ulteriormente".

I numeri

A Vitolini, il nido d'infanzia Piccino Picciò accoglie 52 bambini, che diventeranno 55 grazie a uno stanziamento di una parte di finanziamento regionale dedicato all'educazione e all'istruzione infantile, deliberato dalla giunta comunale alla fine di agosto. L'aumento di unità permetterà inoltre una facilitazione nello scorrimento delle graduatorie.

A Sovigliana, i bambini accolti dallo spazio gioco di Villa Reghini pronti a cominciare il nuovo anno educativo sono 16, di cui ben 12 al loro primo ingresso assoluto nel sistema educativo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa