Firenze Jazz Festival si trasferisce ad Empoli con Attilio Sepe 'Jazz Heretics'

Martedì 10 Settembre dalle ore 21.00, Firenze Jazz Festival si trasferisce ad Empoli, nella splendida location del Chiostro degli Agostiniani, con un Doppio Concerto in partenariato con Empoli Jazz e Assessorato alla Cultura del Comune di Empoli con il patrocinio e sostegno della Regione Toscana, Cittametro di Firenze e Fondazione CR Firenze e

(Attilio Sepe, sax alto, Mauro La Mancusa, tromba, Matteo Bonti, contrabbasso, Pietro Borsò, batteria )

Attilio Sepe è un giovane sassofonista e compositore di Nola. Si è formato alla Siena Jazz University e ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il premio “Giovani Visionari” 2021 (assegnatogli dalla Federazione Nazionale Il Jazz Italiano). Ha già al suo attivo una discografia da bandleader e compositore («Nomads», «Héritage Normand»), da sideman (con gli «Young Shouts» di Silvia Bolognesi) e in collettivi (Parking Attendants, Multiverse Society) e ha suonato con maestri come Maurizio Giammarco e Ralph Alessi.

I compagni di avventura di Attilio sono musicisti affiatati ed eclettici, protagonisti di esperienze che vanno dalla tradizione jazzistica all’avanguardia (Family Conflict, Mr Noe), passando per il latin kaleidoscope del collettivo SuRealistas, con cui vantano più di cento concerti in giro per l’Italia e per l’Europa.

Jazz Heretics è un omaggio a un celeberrimo conterraneo di Attilio, ma anche ai tanti eretici e visionari che hanno fatto la storia del jazz, guardando più avanti (o più indietro) di quanto fosse consentito dalle convenzioni del momento.

Info: https://www.firenzejazzfestival.it/home/attilio-sepe/